Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno s padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

V sredo bo sprva pretežno oblačno, zjutraj bo dež povsod ponehal. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna krajevna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo povečini sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in že vpliva na vreme pri nas. Nad naše kraje priteka v spodnjih plasteh ozračja od vzhoda hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. V torek se bo od severozahoda jasnilo, v krajih vzhodno od nas bo dopoldne še pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.

Biovreme: V torek bo vremenski vpliv obremenilen. Veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo najpogosteje kazale kot slabo počutje, potrtost, razdražljivost, motnje zbranosti, hitreje se bo pojavila utrujenost, okrepljeni bodo nekateri bolezenski znaki. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost. Spanje v noči na sredo bo moteno.