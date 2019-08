Vročina letos ne popušča in pred nami je nov peklensko vroč in sončen dan. Po napovedih agencije za okolje bodo najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča starejšim, otrokom in bolnikom s kroničnimi obolenji, naj se zadržujejo v senci ali v zaprtih hladnih prostorih, fizično pa naj bodo aktivni predvsem v jutranjih in večernih urah.

Vročina tudi na Hrvaškem Še huje kot pri nas vročina pripeka pri južnih sosedih, kjer so razglasili rdeči alarm zaradi visokih temperatur. Tam so bili danes priča najtoplejši noči v letu, temperature pa so že ob osmi uri zjutraj ponekod presegale 30 stopinj Celzija. Še huje bo vročina pripekala čez dan, ko naj bi se živo srebro morda povzpelo celo do 40 stopinj Celzija, piše Index.

Ohladitev že jutri Je pa danes zadnji dan visokih temperatur tako pri nas kot tudi na Hrvaškem, saj se že jutri obeta ohladitev. Ohladitev bodo žal zopet spremljale močne nevihte, na Primorskem tudi burja.