Dvoboj je trajal dve uri in 25 minut, končal pa se je dvajset minut do ene ure zjutraj. Še prede polnočjo je 29-letni Ljubljančan, 665. na lestvici ATP, serviral za zmago pri 6:5 v drugem nizu, nato pa je imel v podaljšani igri prednost 6:4.

»Škoda, saj sem čutil, da sem bil boljši in da bi moral zmagati. Če zdaj zavrtim čas nazaj, vem, da sem zmago zapravil v podaljšani igri. Nisem zadel prvega servisa ... Izgubil sem proti slabšemu nasprotniku, to me najbolj boli, veseli pa me, da sem na svojem šele tretjem turnirju letos prikazal dober tenis proti več kot dvesto mest višjerangiranemu igralcu,« je po porazu povedal Tom Kočevar Dešman.

Pred njim so izpadli še Sven Lah, ki ni bil kos Aldinu Setkiću iz BiH (6:4, 6:3), Mike Urbanija, ki je moral premoč priznati Rusu Artemu Dubrivniju (6:3, 6:4), ter Nik Razboršek, ki je v treh nizih izgubil proti Francozu Antoinu Cornutu Chauvincu (6:4, 3:6, 6:4).

Danes (torek) bo po 19.30 nastopil prvi nosilec in glavni favorit za zmago Aljaž Bedene. Za tekmeca bo imel Ukrajinca Ilijo Marčenka.

V dopoldanskem sporedu (po 10. uri) se bo predstavil nov slovenski reprezentant, argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches, ki si je nastop v glavnem žrebu zagotovil v kvalifikacijah, v dvojicah pa bodo zaigrali še Aljaž Jakob Kaplja in Bor Schweiger Mužar ter Mike Urbanija.

Blaž Rola bo prvič zaigral v sredo, verjetno po 19.30, njegov tekmec pa bo Tejmuraz Gabašvili iz Rusije.