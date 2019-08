Prvi dvoboj prvega dne najmočnejšega slovenskega teniškega turnirja v Portorožu z nagradnim skladom 46.600 evrov se je včeraj dopoldne zapletel šele po koncu. Novopečeni Slovenec Tomas Lipovšek Puches, ki naj bi v Davisovem pokalu igral med dvojicami, je gladko s 6:3, 6:1 premagal 18-letnega Filipa Jeffa Planinška, sina vrhunskega alpskega smučarskega trenerja Urbana Planinška. Nekdanji Argentinec se je kot sedmi Slovenec uvrstil na glavni turnir, kar je po letu 2013 rekordna udeležba. Tudi zaradi dejstva, da od letos naprej na turnirjih svetovnega izziva tekmuje 48 igralcev, medtem ko jih je v preteklosti 32. »Na tako veliki sceni še nisem igral. Pregorel sem v želji, zato sem zaradi vročine in vlage težko dihal,« je priznal Filip Jeff Planinšek, ki je bil nekajkrat videti na robu zmogljivosti. Štajerec je doživel šok, ko je nekaj minut pozneje pogledal na svoj profil na družbenih omrežjih. Od anonimnega pošiljatelja je namreč prejel grožnjo s smrtjo.

Na težavo sodobnega tenisa je pred kratkim v intervjuju za siol.net opozorila Kaja Juvan, tudi najboljše igralke na svetu vse pogosteje povedo, da jim grozijo na vsakem koraku. V zadnjih dveh letih je mogoče staviti tudi na teniških turnirjih nižjega ranga, kakršen je v Portorožu. Filip Jeff Planinšek je prvič igral na večji sceni in se pojavil na stavniških lističih. Direktor Teniške zveze Slovenije Grega Krušič je vzpostavil stik s predstavniki Mednarodne teniške organizacije, ki imajo v Portorožu vsaj enega svojega predstavnika. Tudi drugi teniški igralci znajo povedati, da je tovrstnih groženj vse več. Nekateri jih jemljejo kot del posla, številni zaradi njih težko spijo. Moška in ženska svetovna organizacija imata očitno velik problem, ki se zdi celo resnejši kot dopinške kršitve. »Problema se dobro zavedajo v mednarodnih organizacijah, kjer vlagajo ogromne vsote denarja za preprečevanje kriminala. V Portorož so poslali vsaj enega človeka, ki je zadolžen za odkrivanje kršitev. Natančno vemo, kako reagirati v takšnih položajih, in tega smo se držali,« je pojasnil direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Sinoči so v Portorožu dvoboje prvega kroga začeli štirje slovenski igralci. Sven Lan se je pomeril z Bošnjakom Aldinom Šetkićem, Mike Urbanija z Rusom Artemom Dubrivnjijem, Nik Razboršek s Francozom Antoinom Cornut-Chauvincom, Tom Kočevar-Dešman pa s Srbom Miljanom Zekićem. Urbanija je v drugem nizu zapravil vodstvo s 4:1 in klonil s 3:6, 4:6.

Vrhunec današnjega dne bo nastop Aljaža Bedeneta. Ljubljančan bo dvoboj drugega kroga igral na osrednjem igrišču (ne pred 19.30). »Žreb kot žreb. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje na turnirjih svetovnega izziva izgubil z dobro igro. Če se bo to zgodilo v Portorožu, bom z veseljem čestital boljšemu tekmecu. Bom pa storil vse, da do tega ne bo prišlo. Želim si dobrih iger, ki mi bodo vlile samozavest pred nastopom na OP ZDA v New Yorku,« odgovarja 90. igralec sveta.