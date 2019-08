Z aretacijo moškega je bila po navedbah policije odstranjena nevarnost za javnost. Kljub temu so ljudi pozvali, naj se izogibajo središča mesta na območju incidenta blizu ulic Clarence in King, poroča britanski BBC.

Priča je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da je moški, ki je zabodel žensko, z velikim kuhinjskim nožem v rokah lovil več ljudi v poslovni četrti v središču mesta, polni ljudi, preden so ga mimoidoči ujeli in podrli na tla. Za njim se je namreč pognalo v tek pet do šest ljudi, ki so ga skušali ustaviti, ko so ga dohiteli, pa so ga podrli na tla in tam zadržali s pomočjo stola in posode za mleko.

Avstralski mediji so objavili posnetke, na katerih je med drugim videti, kako so moškega podrli na tla, pa tudi, ko je skočil na streho avtomobila in mahal z nožem ter vzklika »Alah akbar« (bog je velik) in »ustrelite me«. Na drugih ga je mogoče videti, kako ga lovijo, medtem ko teče z nožem v rokah.