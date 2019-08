Jazzinty vsako leto izpostavi kakšnega nadebudnega slovenskega jazzista, letos je to kar na treh večerih in v treh različnih zasedbah kontrabasist in skladatelj Gašper Livk. Mentorji, ki bodo imeli tudi samostojne koncerte, pa so tokrat ameriški vokalist Michel Mayo, pevka ruskega rodu Alina Engibaryan, avstralska basistka Linda May Han Oh, ameriški pianist Fabian Almazan, ameriški trobentač Jonathan Finlayson, nizozemska saksofonistka Tineke Postma, norveški kitarist Lage Lund, italijanski bobnar Roberto Pistolesi ter Slovenca, skladatelj in bobnar Dré A. Hočevar in jazzovska pevka Ana Čop.

V četrtek zvečer se bodo mentorji na odru združili v projektu Drugačen pogled, na sobotnem sklepnem koncertu pa se bo predstavilo deset zasedb z mladimi glasbeniki, ki bodo predstavile glasbene ideje in pristope vsakega mentorja posebej.