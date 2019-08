Dunaj: Aromaterapija ni rešitev za izboljšanje zraka na javnih prevozih

Neprijeten vonj in pomanjkanje zraka je pogosta težava javnih prevozov. To še posebej pride do izraza v vročih poletnih mesecih, ko se ljudje še bolj znojijo. Na Dunaju so tako poskusili s testom aromaterapije na dveh linijah podzemne železnice, a so jo uporabniki označili za neprijetno.