Vadbe v vseh devetih krajih lahko brezplačno obiščete vsi, ki ste se prijavili na 8. Triglav tek in ste poravnali startnino za katero koli tekaško preizkušnjo. V Ajdovščini vadbe potekajo vsak torek in četrtek ob 19. uri. Vodita jih Borut Malavašič in Lucija Krkoč. Zbirno mesto je Športni park Pale (ob teniških igriščih). Na Brdu pri Kranju se lahko tekačem pridružite vsak torek in četrtek ob 18. uri. Trener Klemen Dolenc vas pričakuje na zelenici pri kozolcu za hotelom Brdo. V Celju vsak ponedeljek in sredo ob 18. uri vadbo vodi Aljaž Igor Topole. Zbirno mesto je stadion pri 1. gimnaziji Celje. Pod vodstvom Nikija Antolovića lahko v Kopru tečete vsak ponedeljek in sredo ob 20. uri. Zbirno mesto je na Bonifiki (pri prostorih teniškega kluba). Antolović bedi tudi nad treningi v Luciji, kjer ti potekajo vsak torek in četrtek ob 20. uri. Zbirno mesto je v Sončnem parku. V Ljubljani treningi potekajo vsak ponedeljek ob 18.30 uri v Tivoliju (na koncu levega parkirišča) in vsak četrtek ob 19. uri pred živalskim vrtom. Če želite teči v družbi trenerja Borisa Kaučiča, ste dobrodošli v Murski Soboti. Vadba poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri, zbirno mesto je pri Osnovni šoli 1 (na stadionu). V Novem mestu se tekači zbirajo vsak ponedeljek ob 18. uri na stadionu Portovald in vsak četrtek ob 19. uri pri Mercator centru v Bršljinu. Vodi jih Aleš Lindič. Ob torkih in četrtkih se lahko ob 19.15 tekačem pridružite v Slovenj Gradcu. Vodi jih bo Uroš Verhovnik, zbirno mesto je Športni center Vinka Cajnka.

Za boljšo oskrbo novorojenčkov Organizatorji Triglav teka sporočajo, da so vadbe primerne za dobro pripravljene tekače in tudi tiste, ki se s tekom srečujejo prvič. Nanje se je treba prijaviti na spletni strani http://www.triglavtek.si/sl/vadbe. Pika na i priprav bo v soboto, 7. septembra, ko bo športnorekreacijski dogodek, ki spodbuja zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa posameznikov in družin, že osmič potekal v protokolarnem parku Brdo pri Kranju. Tekači se boste lahko v družbi znanih športnikov ambasadorjev teka pomerili v petih preizkušnjah. Na voljo bodo 350 in 700 metrov dolga otroška teka Kuža Pazi, družinski tek na 3,4 kilometra, poslovni tek trojk na 3 × 3,4 kilometra, tek na 10 kilometrov in polmaraton. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan, s svojo udeležbo na teku boste prispevali k boljši oskrbi novorojenčkov. Zgodnje prijave na tekmovanje zbirajo do petka, 20. avgusta, medtem ko bodo cene poznih prijavnin višje.