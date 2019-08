Športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije 2019 – za male viteze je nadaljevanje lanskega športno-dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh, s katerim je Bogomir Dolenc postavil mejnike tako z vidika športa kot dobrodelnosti. S svojimi preizkušnjami ljubiteljski triatlonec in tekač že leta širi sporočilo o zavedanju pomena gibanja na zdravje in počutje posameznika, v ultratekaškem svetu pa si je letos letvico postavil še višje. V dvanajstih dneh (od 31. avgusta do 11. septembra) namerava preteči več kot 1200 kilometrov.

Start preizkušnje vzdržljivosti, trme in zanikanja bolečin v mišicah bo v Črni na Koroškem, kjer bo tudi cilj. Vsak dan bo povprečno pretekel okoli 100 kilometrov, premagana dnevna višinska razlika se bo gibala od 1600 do 2700 metrov, pri čemer bo Bogomir v dvanajstih dneh premagal 24.800 višinskih metrov.

»Trasa je zasnovana tako, da bomo z ekipo tekli po cestah, ki potekajo čim bližje meji Republike Slovenije. Na nekaterih odsekih se bomo morali nekoliko pomakniti v notranjost (Kamniško-Savinjske Alpe, območje Snežnika), medtem ko bo ponekod treba prestopiti mejo in nekaj kilometrov teči po cestah v sosednjih državah (Brda, smer Nova Gorica, Italija in Sežana, smer Obala, Trst in ob obali do Slovenije; Loška dolina, smer Osilnica, Hrvaška, okolica Ljutomera, smer Lendava, Hrvaška),« razloži sogovornik.

Poudariti želi pomen ozaveščanja in zavedanja o raku

Tako kot lani bo pri izzivu tudi letos sodelovala Bogomirjeva partnerica Tadeja, ki je njegova pomembna podpora v trenutkih, ko ne gre vse po načrtih, pridružila se jima bo še hčerka Emi. »To je naše družinsko poslanstvo, ki mu podrejamo svoje življenje in zaradi katerega pripravljamo dobrodelne projekte. Tadeja in Emi me bosta z vozilom spremljali na celotni trasi, seveda si bosta vzeli tudi čas zase in počitek ter me pričakali na dnevnem cilju,« pojasni sogovornik. Del njegove ekipe bo še oče Ivan, ki uživa v tem, da lahko pomaga, v dobrodošlo pomoč pa mu bo tudi prijatelj Frenk, ki diha za dobrodelne projekte, z njim potuje, mu pomaga in ga oskrbuje s prehrano med tekaškimi premori.

»Letošnji tek bo simbolično potekal 'okrog' vseh lanskih dogodkov. Želim poudariti pomen ozaveščanja in zavedanja o bolezni rak, pomembnost zdravja, zdravega načina življenja ter skrb za dobro telesno in mentalno kondicijo,« razloži Dolenc, ki si v letošnjem poletju zaradi intenzivnih priprav na dogodek še ni privoščil pravega dopusta. »Vsak dan pretečem od 10 do 30 kilometrov, trening vzdržljivosti pa pogosto opravim tudi s kolesom. Zelo pomembni sestavini treninga sta tudi motivacija in koncentracija, velik poudarek namenjam tudi pravilni prehrani in hidraciji ter masaži, s pomočjo katere se mišice po naporih hitreje regenerirajo,« svoj avgustovski vsakdan opiše Bogomir Dolenc.

Njegov projekt so podprli predstavniki mnogih organizacij, podjetij in športnih dogodkov, ki aktivno promovirajo dvanajstdnevni izziv ali prispevajo sredstva v sklad donacij. Cilj zbranih sredstev za ustanovo Mali vitez je 12.000 evrov, vsi pa lahko prispevamo tudi prek SMS-donacije z geslom VITEZ ali VITEZ5 na 1919.