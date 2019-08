Tragedija se je zgodila v občini Wenzhou, kjer se je zaradi obilnega deževja sprožil zemeljski plaz in zajezil reko. Nastal je naravni jez, ki pa je popustil in voda je poplavila okoliško območje.

Tajfun Lekima z obilnimi padavinami in močnim vetrom s hitrostjo 187 kilometrov na uro je kitajsko obalo dosegel davi blizu mesta Wenling, nato pa se je pomaknil proti severu. Kitajske oblasti so zaradi tajfuna na varno premestile več kot milijon ljudi.

Po napovedih vremenoslovcev bo tajfun danes dosegel milijonski mesti Hangzhou in Šanghaj, prizadel naj bi tudi pokrajine Anhui, Fujian in Jiangsu. Zaradi obilnega deževja obstaja velika nevarnost poplav in zemeljskih plazov.

V Šanghaju so zaradi bližajočega se tajfuna danes zaprte številne tamkajšnje znamenitosti, muzeji in parki, med njimi tudi tamkajšnji Disneyland. Prekinjena sta železniški in trajektni promet, odpovedanih je najmanj 300 letov.

Tajfun Lekima je pred tem pustošil po Tajvanu ter otokih na jugu Japonske. Na Tajvanu je zahteval eno smrtno žrtev, v japonski prefekturi Okinawa pa so bili poškodovani najmanj štirje ljudje, poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Tajfun je sicer od petka nekoliko oslabel, zato so kitajske oblasti stopnjo vremenske ogroženosti z najvišje znižale za eno stopnjo.