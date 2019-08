Iz generalštaba južnokorejske vojske so sporočili, da je Severna Koreja raketi izstrelila blizu mesta Hamhung na severovzhodu države. Leteli sta okoli 400 kilometrov in dosegli višino 48 kilometrov, zatem pa padli v Japonsko morje. Po njihovih ocenah gre najverjetneje za rakete kratkega dosega.

Današnji severnokorejski raketni preizkus je že peti v zadnjih tednih. Ob prejšnjih izstrelitvah raket je Pjongjang opozarjal Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje ter se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA.

Severna Koreja je novi raketi izstrelila dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem povedal, da je od severnokorejskega voditelja Kim Jong-una dobil pismo, v katerem Kim nasprotuje skupnim vojaškim vajam Severne Koreje in ZDA. Trump je še dejal, da ga dosedanji raketni preizkusi ne motijo, saj so bile rakete izstreljene v znak nasprotovanja vojaškim vajam in so bile kratkega dosega. Ogrožale bi lahko le Južno Korejo, ki je sicer zaveznica ZDA.

Pjongjang ima redne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki tradicionalno potekajo avgusta, za pripravo na invazijo. Washington in Seul po drugi strani trdita, da so vaje izključno obrambne narave.

Kim in Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli, Pjongjang pa je večkrat opozoril, da se tudi ne bodo, če bodo potekale vojaške vaje.