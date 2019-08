Poslanska “korajža”

Ko so poslanci tik pred odhodom na parlamentarne počitnice v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o državnem zboru in spremembe zakona o poslancih, je predsednik parlamenta in prvopodpisani pod oba predloga Dejan Židan vzneseno stopil pred novinarje. Zadovoljstva, da so se poenotile skoraj vse poslanske skupine, ni skrival. Predlagane rešitve bodo prispevale k dvigu ugleda državnega zbora ter poslank in poslancev, je napovedal.