Na slovenski seznam Ones to Watch se je med drugimi uvrstilo podjetje Zeus davki in računovodstvo za inovativnost, uspešnost ter etičnost na področju organizacije delovnega okolja in razvoja zaposlenih. Podjetje se je na evropsko tekmovanje European Business Award prijavilo v kategoriji nagrad za razvoj delovnega okolja in ljudi. Direktorica podjetja Ingrid Drozg je pojasnila, kako so se lotili razvoja. »Organizacija delovnega okolja je pogosto v domeni vodilne osebe, ki sestavi pravila in jih nato posreduje ostalim. Za naše okolje se to ni izkazalo primerno. Strokovnjakinje na področju davkov in računovodstva so izjemno izobražene in odgovorne osebe, zatorej dovolj široke, da lahko same oblikujejo okolje po svoji meri,« je povedala. Podjetje Zeus je marca letos prejelo tudi posebno priznanje v natečaju SPP: Z leti še vedno zavzeti, ki je potekal pod okriljem projekta Zlata nit 2018.

Z uvrstitvijo na seznam Ones to Watch imajo podjetja možnost nadaljnjega tekmovanja za laskavi naslov nacionalnega zmagovalca. Ti bodo znani decembra. Vsa evropska podjetja, ki jih ne gre spregledati, najdete na www.businessawardseurope.com. zm