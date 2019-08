V Grčiji zaradi nevarnosti požarov razglasili rdeči alarm

Zaradi visokih temperatur in vetra je grška civilna zaščita danes dvignila stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja na najvišjo raven in razglasila rdeči alarm. Nevarnost požarov je največja v osrednji Grčiji, na Peloponezu in na območju Aten.