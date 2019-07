Zaradi požarov bi se tako lahko pospešilo taljenje Arktike. Satelitski posnetki ameriške vesoljske agencije Nasa so namreč pokazali, da je dim že dosegel nekatere predele Arktike.

Požari so v ponedeljek goreli na več kot 3,2 milijona hektarjev površine, večinoma v Jakutiji, Krasnojarsku in Irkutsku. Požare, ki so posledica neviht v suhem vremenu in temperatur ozračja, ki so presegla 30 stopinj Celzija, je dodatno razpihoval siloviti veter, je sporočila ruska agencija za gozdove.