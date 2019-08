Goran Vojnović: Usodna ljubezen

Po dolgih letih preživljamo zares prekrasno poletje. Strahovi, da bo po deževnem maju posijalo junijsko sonce in bo jadranska obala od pomladi do pozne jeseni spet zapolnjena do zadnje prašne primoštenske podstrehe in zadnje po vlagi zaudarjajoče novaljske kleti, so bili na našo srečo odveč.