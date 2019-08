Protestna akcija na letališču, pri kateri mirno sedijo in vzklikajo pozive, bo trajala tri dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivisti, med njimi številni oblečeni v tradicionalno črno barvo protestov, so v zrak dvigali napise, na katerih je med drugim pisalo "rešite Hongkong tiranije in policijske tiranije" in "osvobodite Hongkong, revolucija sedaj". Mimoidoče skušajo tudi z letaki informirati o dogajanju v finančni metropoli in zbirajo podporo.

Lamova pa je danes posvarila, da so poslovneži zaskrbljeni nad dolgoročnimi posledicami protestov, nekateri so jih celo označili za gospodarski cunami. Zagotovila je, da bo hongkonška vlada bolj ponižno poslušala mnenje drugih in skušala sodelovati. Zaradi protestov so v zadnjih tednih v Hongkongu že opazili upad števila turistov, 22 držav pa je med drugim izdalo varnostna opozorila za mesto. Tudi na strani slovenskega zunanjega ministrstva piše, naj se popotniki v Hongkongu izogibajo krajem množičnih zborovanj ter naj pozorno spremljajo aktualna poročila in medije.

V finančni metropoli več sto tisoč protestnikov že tedne zahteva demokratične reforme. V ponedeljek je v mestu potekala tudi splošna stavka, ki je ohromila promet.

V zadnjih dveh tednih je proteste zaznamovalo tudi nasilje, tako na strani protestnikov kot policije. Slednja je večkrat streljala na protestnike z gumijastimi naboji in proti njim uporabila solzivec, ti pa policiji niso ostali dolžni in so jih napadali nazaj. Od začetka protestov naj bi policija aretirala več sto ljudi, izstrelila 160 gumijastih nabojev in 1000 granat s solzivcem.

Velika Britanija je Hongkong leta 1997 vrnila Kitajski, ko mu je bila v deklaraciji zagotovljena avtonomija do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.