Drugi krog: Mercator v prodajo ducata trgovskih centrov

Da bi zmanjšali zadolženost, so v Mercatorju začeli prodajni postopek 12 večjih trgovskih centrov. Podobno kot ob lanski prodaji desetih trgovskih centrov avstrijski Supernovi in predlanski prodaji beograjskega nakupovalnega središča nameravajo v Mercatorju ducat trgovskih centrov prodati po sistemu “prodaj in vzemi v najem”.