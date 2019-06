Pogovori z ruskimi sogovorniki so potekali o možnostih nadaljnje krepitve gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Počivalšek in Manturov sta se zavzela za krepitev sodelovanja malih in srednje velikih podjetij iz obeh držav predvsem na področju prenosa sodobnih tehnologij med podjetji, pogovor je tekel tudi o možnostih pomoči slovenskim podjetjem pri pridobivanju novih projektov na ruskem trgu.

»Slovenija z izrazito izvoznim gospodarstvom mora vzdrževati dobre gospodarske in politične odnose z različnimi globalnimi igralci. Ne sme se izolirati. Udeležba na tem gospodarskem forumu je jasno sporočilo, da je Slovenija resna gospodarska partnerica tudi Rusiji. To je temelj za izvedbo konkretnih aktivnosti krepitve gospodarskega sodelovanja v korist slovenskih podjetij, ki ciljajo na te trge,« je poudaril Počivalšek.

Rusija je na lestvici najpomembnejših izvoznih partneric Slovenije na 14. mestu, po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini pa je četrta najpomembnejša država. »Rusija je za Slovenijo pomembna gospodarska partnerica. Lani je trgovinska menjava dosegla 1,4 milijarde evrov, kar predstavlja 3,5-odstotno rast glede na leto 2017,« je izpostavil minister. Lani je Slovenijo obiskalo tudi 63.000 ruskih turistov oz. dva odstotka več kot leta 2017, opravili pa so 300.000 nočitev oz. dva odstotka manj.

Na SPIEF tudi Putin Počivalšek se je udeležil tudi plenarnega zasedanja foruma SPIEF, na katerem so poleg ruskega predsednika Vladimirja Putina nastopili generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsedniki Kitajske, Bolgarije, Armenije in Slovaške. Mednarodni gospodarski forum je namenjen srečanju in navezovanju stikov politikov, gospodarstvenikov in potencialnih investitorjev ter obravnavanju trenutne globalne gospodarske situacije in novih priložnosti v gospodarstvu. Lani se ga je udeležilo več kot 17.000 udeležencev iz 143 držav.