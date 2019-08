Toliko spleta, kolikor samonadzora

Na ulici so se začele širiti zgodbe o vlomih v hiše. Sosede je že zadelo. Prav jim je, saj so imeli navadna stara vrata. Mi smo že pred časom vložili v najboljša protivlomna vrata na trgu. Zdaj smo se vrnili z dopusta in skozi nedotaknjena vrata vstopili v izpraznjeno hišo. Vlomilci so pač vstopili skozi okno. Drugi sosedi so v strahu šli v ogromno investicijo. Vrata, okna, stene in streho imajo neprebojne. Tudi to ni bilo dovolj. Vlomilce so povabili v hišo skozi vhodna vrata. Nepridipravi so jih naplahtali, da delajo popis za nov nepremičninski davek. Popis so naredili. S seboj pa vzeli tudi vse, kar je bilo kaj vredno.