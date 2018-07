Čeprav je policija pred približno mesecem dni medije in širšo javnost že obveščala o grožnji prevar na spletu, na Štajerskem in v Prekmurju opažajo celo porast spletnih goljufij, katerih tarča so podjetja oziroma njihovi zaposleni.

Pri goljufih je priljubljen napad s posrednikom, pri katerem napadalec prestreže poštno komunikacijo med podjetjema in spremeni podatke (na primer številko transakcijskega računa) na strežniku. Medtem ko obe strani verjameta, da se pogovarjata druga z drugo, v resnici komunicirata preko posrednika – goljufa. »V letošnjem letu smo imeli že nekaj takih primerov, eno podjetje je plačalo skoraj 60.000 evrov. V vseh primerih, ki smo jih obravnavali, je bilo ugotovljeno, da je bila pošta prestrežena pri poslovnem partnerju v tujini, vendar to ne pomeni, da se to ne more zgoditi tudi pri nas,« razlaga Miran Šadl z mariborske policijske uprave, kjer priporočajo samozaščitno ravnanje. Denimo preverjanje transakcijskega računa, telefonsko preverjanje, digitalni podpis pri poslovanju z elektronsko pošto in podobno.