Pa naj vas spomnim na nekaj njihovih posebnosti: za svoje delo, pa tudi nedelo, prejemajo poleg dobre plače (tudi plačo si zdaj hočejo povišati) še pavšal za delo v volilni enoti (od tega pavšala menda sploh ne plačujejo dohodnine), tistim iz oddaljenih krajev so na voljo stanovanja. Za uporabo mobilnih naprav dobijo okoli tisoč evrov na leto, pripadata jim tudi regres za prehrano in nadomestilo za ločeno življenje, da malic in kosil v parlamentu za »male denarce« sploh ne omenjam, po koncu mandata pa so upravičeni do poslanskega nadomestila. In še dodatna posebnost: drugi zaposleni morajo redno in skrbno zapisovati prihode v službo in odhode domov, kaj pa poslanci? Nihče jih ne nadzira, njihova prisotnost se zapisuje samo ob glasovanjih. Seveda nam za odsotnost lahko natrosijo veliko izgovorov, ki se jih tudi (kako prikladno) ne da preveriti.

Njihovo »naporno« delo pogosto spremlja neplodno medsebojno pričkanje, za ukrepe, ki so dobro sprejeti v očeh javnosti, si neštetokrat pripišejo zasluge, za vse slabe odločitve so krivi drugi. A ni zanimivo, da znajo strumno stopiti skupaj, ko gre za njihove koristi, tako kot zdaj pri kreiranju novele zakona o poslancih. (Pri tem je častna izjema samo Levica.) Še sami ne vedo, da bodo padli v lastno zanko. Če si bodo kilometrino zaračunavali za vsak dan ne glede na prisotnost, bodo pridobili neupravičeno denarno korist. Če si jo bodo zaračunavali samo za dneve prisotnosti, bo končno jasno, kdaj so na delovnem mestu.

Zato ob pripravi novele zakona poslancem predlagam: naredite kaj več zase na moralno-etičnem področju in ne na materialnem. Sprejmite končno etični kodeks, izrinite iz parlamenta sovražni govor in medsebojno obračunavanje. Uvedite redno zapisovanje prisotnosti in po potrebi testiranje na alkohol in druge psihotropne substance. In ne nazadnje, besedilu dodajte možnost, da vas volilci »odpokličemo«, če smo razočarani nad vašim delom in (ali) vedenjem. Saj si želite, da bi vam bolj zaupali in vas spoštovali? Ali pa sem naivna in vas je že skoraj vse okužil neoliberalizem?

Polona Jamnik, Bled