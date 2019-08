To obsežno racijo so načrtovali že nekaj mesecev, predsednik ZDA Donald Trump pa je ni vnaprej napovedoval, tako da so imigracijski policisti prijeli veliko ljudi. "Na dan, ko iščemo enotnost, je Trump dovolil razbitje številnih družin in skupnosti," je v odzivu opozorila izvršna direktorica Koalicije za človekove pravice imigrantov Angelica Salas.

Trump je bil namreč takrat na obisku v El Pasu v Teksasu, kjer je strelec v soboto pobil 22 ljudi, da ustavi "invazijo" tujcev in prepreči, da Teksas postane demokratska država.

Racija je potekala v petih tovarnah, ki so jih policisti obkolili, ljudem natikali plastične lisice in jih z avtobusi peljali do vojaškega hangarja, kjer so preverjali njihov priseljenski status. Za zaprtimi starši so ostali mladoletni otroci, ki se bodo morali znajti po svoje.

Mississippi je peta največja proizvajalka perutnine v ZDA. V tovarnah delajo priseljenci, zakoniti ali nezakoniti, ker Američani za majhen denar tega dela ne želijo opravljali.

Ob delavcih bodo menda kaznovane tudi tovarne, ki so jih zaposlile, kar pomeni, da jih bo nekaj zaradi pomanjkanja delavcev in kazni propadlo.