Na počivališču Grabonoš iz tovornega vozila ukradli 192 kavnih avtomatov

Policisti so bili nekaj po drugi uri ponoči obveščeni o vlomu v tovorno vozilo na počivališču Grabonoš na pomurski avtocesti. Ugotovili so, da so neznanci državljanu Romunije na parkiranem tovornem vozilu prerezali cerado in odnesli 192 kavnih avtomatov. Povzročili so za okoli 23.500 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.