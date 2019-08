Dvainštiridesetletni Clauvino da Silva, vodja enega najkrvoločnejših brazilskih kartelov, je v brazilskem zaporu Bangu v Riu de Janeiru prestajal 73-letno kazen zaradi preprodaje drog. V soboto je skušal na pretkan način pobegniti, a se je načrt izjalovil. Narkokralj oziroma »ta mali«, kakor so mu pravili zaradi nizke rasti, je izrabil obisk 19-letne hčere, si nadel silikonsko masko, lasuljo, očala, se preoblekel v njena oblačila, pri čemer ni pozabil na modrček, nato pa se trudil izmuzniti iz zapora (na fotografiji levo).

Paznikom je bil poleg hoje sumljiv tudi zaradi tega, ker je bil na odhodu obkrožen s sedmimi drugimi ženskami, med drugim tudi nosečnico, ki so delovale kot nekakšen ščit. Potegnili so ga na stran na dodaten pregled. V sobi za zasliševanje so ugotovili prevaro, na spletu pa s svetom delili posnetek da Silve med slačenjem. Preobleka naj bi bila kar prepričljiva z izjemo obraznih mišic, ki se zaradi silikonske maske niso premikale. »Ne bi me smeli prisiliti, da se ves slečem,« je da Salva komentiral na posnetku, oni pa so mu zagotovili, da se mu tam ne bo zgodilo nič slabega.

Načrt, kakopak, ni bil brez napak. Poleg tega, da so ga spregledali, je šepal še na eni točki – hčer Anno Gabrielo je nameraval, vsaj za kratek čas, pustiti za rešetkami. Da Silvi je s 30 drugimi zaporniki uspelo po kanalizaciji pobegniti že pred šestimi leti, a so jim kmalu zatem ujeli. Tudi tokrat zgodba nima srečnega konca – 42-letnika so v torek našli mrtvega v celici, kjer si je najverjetneje sodil sam. Iz zapora so že sporočili, da njegovo smrt preiskujejo.

V brazilskih zaporih se zadnje čase soočajo s številnimi smrtmi. Prejšnji teden je na severu države 57 zapornikov umrlo med spopadom različnih tolp, maja v podobnih okoliščinah še 55. V zadnjih treh desetletjih se je število zaprtih povečalo za osemkrat, na okoli 750.000. tak