Bančni minus je lahko zanka okoli vratu

Nekoč mi je kolega dejal nekako takole: razlika med menoj in snažilko je zgolj v tem, da grem lahko jaz malo globlje v bančni minus. S tem je želel ilustrirati kruto resnico ali, kot se reče, razmerje med njegovim in njenim življenjskim standardom, med uredniško ter običajno blaginjo. Zanimiva primerjava, kajne? So danes glede tega kaj drugačni časi? Do neke mere so. A sodeč po oglasnih panojih, s katerih kričijo oglasi o tem, kako ugodno se lahko zadolžimo pri tej ali oni banki, je poglabljanje v bančnem minusu bolj v modi kot kdaj koli prej.