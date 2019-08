Domžalčani so se že več let veselili širitve kopališkega športnega kompleksa z novimi zimsko-letnimi bazeni ob obstoječem letnem kopališču, ki naj bi oba bazenska kompleksa združil v novo celoto. Zadnjo, nekoliko spremenjeno in doslej najrazkošnejšo podobo prihodnjega zimsko-letnega bazenskega kompleksa so na občini občanom na javni razgrnitvi temeljito predstavili pred lanskim poletjem, ko so sprejeli še nekaj njihovih zadnjih manjših pripomb. Predvsem pa so takrat vsem obljubili, da bodo gradnjo novega kompleksa, ki naj bi v prihodnje omogočal tudi izvedbo državnih tekmovanj, začeli že v tem letu. Gradnja naj bi trajala leto dni.

Vse je kazalo, da bo z manjšo zamudo res tako, saj so konec maja, ko naj bi po lanskih napovedih začeli graditi, na občini razpisali javno naročilo za oddajo del. In čeprav je prispelo kar sedem ponudb, so na občini ugotovili, da vse presegajo njihove finančne zmožnosti. Zato so jih označili za nedopustne in postopek končali brez izbire izvajalca del. »Zaradi ponudb, ki so presegale načrtovano vrednost naložbe, je občina Domžale odstopila od predvidene obnove javnega kopališča,« je potrdil domžalski župan Toni Dragar in navrgel za Domžalčane še manj razveseljivo napoved: »Pripravljen bo nov načrt obnove, ki bo potekal v manjšem obsegu in bo utemeljen na nujnih gradbenih posegih v sistemu kopališča.«

To torej pomeni, da so Domžalčani, ki so se že naposlušali obljub o velikem kopališkem zimsko-letnem bazenu, znova na začetku. Nekaj naj bi se, zamaknjeno v prihodnost, sicer enkrat na kopališču le premaknilo, a kot kaže bolj v smeri nujnega vzdrževanja. O bazenskem kompleksu z novim vhodno-servisnim objektom na južni strani, novim vzhodnim pritličnim objektom v velikosti 8,6 metra krat 50 metrov in s povezavo kompleksov z objektom z ravno streho namreč ni več govora. Kot kaže, tudi zunanjega bazena, ki naj bi meril 50 krat 25 metrov, ne bodo ne povečali ne poglobili, prav tako bo pozabljen tudi nov otroški plavalni bazen na prenovljeni ploščadi, ki naj bi bil velik 20 krat 15 metrov.