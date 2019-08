Če ste na plažo že kdaj nesli mlečne izdelke in kremne sladice, veste, kaj se lahko z njimi zgodi, ko jih pustite stati na vročini. Enako škodljive so visoke temperature za sveže meso in jajca.

Meso morate postaviti v hladilnik (ohlajen naj bo na 2 do 4 stopinje) najpozneje pol ure po nakupu, nikakor pa ga ne odlagajte nikamor, kjer vročina presega 30 stopinj Celzija. To so stopinje, pri katerih se bakterije najraje razmnožujejo, ustrezajo pa jim temperature do 38 stopinj Celzija. Pri teh temperaturah se v dvajsetih minutah dvakrat poveča njihovo število, po eni ali dveh urah pa se pri nekaterih bakterijah že pokažejo znaki okužbe, in sicer tako, da se boste slabše počutili. Tako je vsaj v primeru stafilokoka, medtem ko se pri salmoneli prvi znaki okužbe pojavijo med 12 in 48 urami, največkrat kot slabost, bolečine v trebuhu, bruhanje in driska. Da hrana ni primerna za uživanje, boste po navadi opazili že po videzu in vonju, včasih pa niti ne, denimo pri salmoneli, s katero so največkrat okužena jajca. Zastrupitvi s hrano se vsekakor lahko izognemo že, če pametno izberemo hrano, ki jo bomo nesli s seboj na plažo.

Najboljša plažna hrana so bili vedno sladki in slani prigrizki. Ne boste zgrešili s krekerji, čipsom in slanimi palčkami, pri čemer imejte v mislih, da bo čips na plaži hitreje postal razmočen in da se hitro zdrobi, odlična izbira so oreški, enostavno je s seboj odnesti tudi posušeno sadje ali bombone, se pa izognite čokoladi, ker se bo na toplem hitro stopila. Enako imejte v mislih vročino, ko boste v torbo dajali proteinske ploščice, saj je bolje, da izbirate takšne, ki imajo čim več kosmičev in oreškov ter čim manj karamele, ki se bo zmehčala in delovala kot magnet za pesek na plaži.

Sadje je lahko tudi led

Če ste za konkretnejše obroke, bo idealna tudi solata, ki jo boste pripravili iz sveže zelenjave in sira ter z dodatkom žitaric, od kvinoje do kuskusa in bulgurja, ali pa preprosto testenine, ki so vam ostale od večerje in so odlične tudi hladne.

Vročino bodo preživela tudi trdo kuhana jajca, sveža zelenjava, kot so korenje, kumare in zelena, pa je nasploh zmagovalna spremljevalka posedanja na plaži, sploh če jo namakate v humus, medtem ko so omake na osnovi jogurta v vročini že manj priporočljive. Enako dobro bo tudi sadje, pri čemer je najboljše takšno, s kateri nimate veliko dela, grozdje pa lahko, preden ga pojeste, izkoristite tudi namesto ledu, samo zamrznite ga pred odhodom na plažo. Lahko pa sadje tudi zmešate in naredite smuti, ki ga hladnega ohranite v termovki, medtem ko lahko sadeže, kot sta lubenica in melona ali drugo mehkejše sadje, na primer mango in breskve, prej narežete in shranite v posodico.