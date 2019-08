Proga Divača-Koper bo zaprta od 10. do 13. avgusta, na SŽ pa nameravajo v tem času dokončati sanacijo po junijskem iztirjenju tovornega vlaka. Nesreča je razkrila predvsem ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe, zato so pristojne institucije po nesreči ustanovile operativno skupino za izvedbo ukrepov za zavarovanje rižanskega vodnega zajetja. Kot so sporočili iz Arsa, so člani skupine na današnjem srečanju pregledali izvajanje četrte dopolnilne odločbe, v kateri je agencija za okolje SŽ določila lokacijo, pogostost in način spremljanja morebitnega onesnaženja voda s kerozinom in pripravo načrta sanacije, če bi zaznali onesnaženje. Kot so izpostavili, SŽ izvajajo vse naloge.

Pooblaščeni in akreditirani izvajalci meritev po navedbah Arsa tudi redno poročajo o analizah odvzetih vzorcev na vrtinah. Te rezultate poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter SŽ spremljata tudi Arso in Geološki zavod Slovenije.

Če bodo vzorci pokazali prisotnost onesnaževal, bodo SŽ izvedle predvidene ukrepe za omejitev širjenja in obvladovanja oblaka kerozina, javnost pa bo o tem obveščena, so še zapisali v sporočilu za javnost. Izvedeni bodo tudi vsi potrebni ukrepi za varovanje vira pitne vode za obalo, so zagotovili.

Od nesreče pristojni iščejo tudi nov vodni vir za Kras in Istro. Nabor različic bo ožja delovna skupina pripravila do septembra. Ko bodo nabor potrdili, bo sledila priprava razpisa za izbiro izvajalca primerjave različic, je po zadnjem srečanju prejšnji teden dejal direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar.

Do nesreče je sicer prišlo 25. junija, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 11.000 litrov tega goriva.