Vrednosti koncentracije mineralnih olj v vrtini P19 so v soboto znašale v prvem zajemu 0,5 miligrama na liter, v drugem zajemu pa tri miligrame na liter. V nedeljo je bila ugotovljena vrednost v prvem zajemu znova 0,5 miligrama na liter, v drugem pa 0,8 miligrama na liter. Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni izlilo okoli 9000 litrov kerozina, sicer kontrolirajo stanje v šestih vrtinah. Mineralno olje so zaznali na opazovalni vrtini, ki leži pod nasipom železniške proge in je od vodnega vira odmaknjena okoli tri kilometre. V štirih istrskih občinah so prejšnji teden začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Tako naj bi zagotovili zmerno porabo vode, s čimer bi se tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižane izognili morebitnim redukcijam.