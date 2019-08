Na ministrstvu za javno upravo so nam včeraj najprej zatrdili, da od sindikatov nikoli niso dobili odgovora na svoj predlog, nato pa so dodatno pojasnili, da so sindikati na aprilskih pogajanjih obljubili, da bodo pripravili svoj »protipredlog«. »To izhaja iz zapisnika,« trdijo na ministrstvu. »Sindikalna stran ni predlogu odločno nasprotovala, povedala pa je, da ima nekoliko drugačen pogled na zadevo in da se bo opredelila do koncepta povračila stroškov prevoza na delo in z dela, kot ga je predlagala vladna stran,« so dodali. Po naših informacijah ministrstvo na predlog sindikalne strani čaka zaman, saj ga ni omenjal nobeden od naših neuradnih virov iz sindikalnih vrst, s katerimi smo se pogovarjali včeraj.

Ministrstvo za javno upravo je spomladi predlagalo, da država javnim uslužbencem ne bi več plačevala stroškov najugodnejšega javnega prevoza do službe, ampak bi dobili plačano kilometrino. Za kilometer bi prejeli 9 odstotkov cene litra 95-oktanskega bencina oziroma približno dvanajst centov.

Po tem predlogu bi bil način obračunavanja torej zelo podoben temu, kar zdaj zase želijo poslanci, vendar je med obema predlogoma vseeno razlika. Ministrstvo je namreč nameravalo javnim uslužbencem potne stroške spremeniti tako, da bi bil celoten finančni učinek nevtralen. Tisti, ki se v službo vozijo dlje, bi za potne stroške dobili več, so pojasnjevali sindikalisti. Toliko kot bi ti dobili več, pa bi dobili manj tisti javni uslužbenci, ki stanujejo bliže službi, predvsem v večjih mestih, saj bi jim kilometrina prinesla manj, kot stane na primer mesečna vozovnica za mestni avtobus.

Na drugi strani želijo poslanci zase obračun potnih stroškov spremeniti tako, da bi skupno dobili (nekoliko) več kot zdaj. Poleg tega se od javnih uslužbencev razlikujejo tudi po tem, da za poslance pri izplačevanju potnih stroškov nista predvidena nadzor in sankcioniranje morebitnih goljufij. Za javne uslužbence je, kot za vse delavce, drugače, in številni so že izgubili službe, ker naj bi lagali o tem, od kod se vsak dan pripeljejo na delovno mesto. Nekatera ministrstva so za kontrolo nad vozači celo najemala detektive.