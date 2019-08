Vzrok iztirjenja vlaka še ni znan, saj so uradni preiskovalci ministrstva za infrastrukturo danes skupaj s kriminalisti še opravljali ogled kraja nesreče in zbirali obvestila. »A prvi podatki naših strokovnjakov kažejo, da zelo verjetno ni prišlo do napake na infrastrukturi, pač pa je bil vzrok v samih vagonih. In to ravno tistih dveh, ki nista bila v naši, temveč v lasti Madžarov. Preostali štirje, ki so bili v naši lasti, se na srečo niso iztirili in tudi niso poškodovani,« je v prvem odzivu za javnost po nesreči poudaril prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes.

Čeprav so na Policijski upravi Celje v prvem sporočilu za javnost zapisali, da je bilo na vlaku, namenjenem na Madžarsko, okoli 100 potnikov, je Mes dejal, da jih je bilo okoli 200, vsem pa so uredili nadomestni prevoz z avtobusom in se jim opravičili za nevšečnosti. Po naših neuradnih podatkih so bili na vlaku večinoma mlajši potniki, študentje, ki so bili namenjeni v Budimpešto, saj ti v času počitnic za prevozno sredstvo radi izberejo vlak.

Škode za okoli pol milijonaevrov

Za Slovenske železnice je to sicer že druga nesreča v dobrem mesecu dni. Spomnimo, da je 25. junija do iztirjenja prišlo v Hrastovljah, le da se je takrat iztirilo šest vagonov tovorne vlakovne kompozicije, pri tem pa je v tla izteklo še okoli 9000 litrov kerozina. Tudi škoda je bila zato precejšnja, znašala naj bi okoli dva milijona evrov, medtem ko Mes ocenjuje, da jih bo iztirjenje pri Rimskih Toplicah stalo poldrugi milijon manj, torej »le« okoli pol milijona. Mes je ob tem dejal še, da bo škodo kril povzročitelj in da ima vsak prevoznik za takšne primere sklenjena ustrezna zavarovanja, zato težav ne pričakuje.

Nesreča se je sicer zgodila malo pred železniško postajo v Rimskih Toplicah, v smeri proti Celju. Prav na delu proge, ki so ga nameravali čez nekaj dni zapreti. Spomnimo, da je direkcija za infrastrukturo januarja letos v sklopu projekta modernizacije in nadgradnje železniške proge med Celjem in Zidanim Mostom oddala dela za nadgradnjo odseka med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom skupini gradbenih podjetij, med katerimi so Kolektor CPG, Pomgrad in tudi SŽ – Železniško gradbeno podjetje. Med gradbinci, ki izvajajo obnovo, pa je tudi novomeški CGP. Oddana dela obsegajo tako nadgradnjo proge med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom kot tudi nadgradnjo postaje Rimske Toplice in gradnjo zunajnivojskega križanja Rimske Toplice–Jurklošter, kar naj bi stalo več kot 77,7 milijona evrov.

Za večjo prepustnost in zmogljivost

Sicer pa je to del trenutno največjega projekta posodobitve železniškega omrežja pri nas, katerega celotna vrednost presega 282 milijonov evrov. Projekt sofinancira EU v višini skoraj 91 milijonov evrov, dela pa naj bi bila v celoti končana predvidoma prihodnje leto. Potem ko so obnovo med Celjem in Laškim pred tedni že končali, prav tako tudi prenovo obeh postaj, so se dela preselila na odsek od Laškega do Rimskih Toplic, kmalu pa se bodo nadaljevala še v smeri proti Zidanemu Mostu. Gre namreč za progo, ki je bila zgrajena v letih 1846–1849 kot del takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj in Trst, danes pa je problematična predvsem z vidika osne obremenitve, slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja ter počasnih voženj, ki so posledica stanja proge in nezavarovanih nivojskih prehodov. Na progi so tudi postaje, ki ne omogočajo sprejema vlakov dolžine 740 metrov, poleg tega imajo nekatere postaje nivojske dostope na perone, kar dodatno otežuje potek prometa. Z nadgradnjami železniških odsekov Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Maribor–Šentilj ter vozlišča Pragersko, ki bodo izvedene s sofinanciranjem evropskih sredstev, se bosta na celotnem koridorju od Kopra do Šentilja oziroma do Hodoša povečali tako prepustnost kot tudi zmogljivost proge.