40-letni Eritrejec je od leta 2006 živel v Švici, je poročen in oče treh otrok. Po navedbah policije iz švicarskega Züricha je bil letos na psihiatričnem zdravljenju. Minuli teden je prišlo do nasilja v družini in je pobegnil iz države. Švicarski preiskovalci po lastnih navedbah doslej niso našli dokazov, da bi bil radikaliziran ali da bi imel teroristično ozadje.

Prav tako nemški preiskovalci nimajo dokazov, da bi bil moški v času napada pod vplivom alkohola ali drog. Rezultat prvega preizkusa alkoholiziranosti nemudoma po napadu je bil 0,0 promila.

Švicarske oblasti so zanj izdale priporni nalog. V Švici mu grozi obtožnica zaradi družinskega nasilja. Tam naj bi domnevno grozil sosedi in lastni družini.