Tako kot lani, ko so Kongresni trg prekrili s skoraj tristo tonami mivke in tam pričarali plažo sredi mesta, so s pomočjo ogromnih količin mivke, napete odbojkarske mreže in prostornih tribun organizatorji tudi letos osrednji ljubljanski trg spremenili v veliko igrišče za odbojko na mivki. Na njem se bodo v sklopu tekmovanja FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana še jutri in v nedeljo pomerili najboljši odbojkarji na svetu.

Za mesto med njimi sta se potegovala tudi uspešna slovenska odbojkarja Nejc Zemljak (skupaj z Janom Pokeršnikom) in Tjaša Kotnik (v dvojici s Tjašo Jančar), ki sta hkrati ambasadorja dogodka. Zemljaka na Kongresnem trgu vsakič najbolj navduši atmosfera, prav tako je nad razgretim občinstvom vedno navdušena tudi Kotnikova.

Napeti nizi, navijači s transparenti

Medtem ko sta se domača aduta skupaj s preostalimi tekmovalci danes dopoldne v črnuškem športnem parku Ludus še borila za uvrstitev v boje, ki bodo konec tedna potekali na Kongresnem trgu, so moči tam že merili mladi slovenski upi. Vzporedno s tekmami že uveljavljenih odbojkarjev na mivki v Črnučah so namreč danes na prizorišču, od koder se je pogled na eni strani odpiral na ljubljanski grad, na drugi pa na preteče temne nevihtne oblake, že potekali tudi finalni dvoboji državnega prvenstva mladih v kategorijah od U14 do U20. »Vidim, da ste se gledalci opremili z dežniki. Najbrž ste jih prinesli za senco, jih boste pa bolj potrebovali za dež,« se je pošalil napovedovalec, njegove besede pa so se izkazale za preroške, saj je Ljubljano zajel močan naliv.

Čeprav so bili tekmovalci mlajši od svojih vzornikov, ki so moči merili v Črnučah, na Kongresnem trgu danes ni šlo nič manj zares. »Ajde! Pripravi se na sprejem! Dajmo zdaj, bravo!« je bilo slišati vzklike navijačev s tribun. Med najbolj zagretimi in glasnimi so bili navijači iz Primorske, ki so prišli opremljeni celo s transparenti. »Če se le da, pridemo navijat za naše prijatelje,« je povedala skupinica mladih Primork. Medtem je na mivki potekal napet boj za vsako točko. Risbe akcij v pesku trenerja med odmori, glasna navodila in trije nizi (sicer zadostujeta dva) so bili potrebni, da sta se mladi odbojkarici Ana Zajc in Sara Peklaj veselili zmage za tretje mesto v kategoriji U16. »Mislili sva, da bova igrali nekoliko boljše, a sva na koncu z rezultatom zadovoljni,« sta bili samokritični tekmovalki, ki sta ocenili, da ju je od še boljše uvrstitve ločilo preveč napak, predvsem predolgih žog, ki so končale zunaj igrišča. »Odbojko treniram pet let, odbojko na mivki pa približno tri leta. Pozimi sem v dvorani, ko se začne poletna sezona, pa se preselimo na pesek,« je ob tem povedala Ana Zajc in dodala, da je to prvo leto, ko s Saro igrata skupaj, trenirati sta namreč začeli šele maja.