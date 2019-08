Vlada japonskega premierja Shinza Abeja je Južno Korejo črtala s seznama 27 držav z dovoljenjem nakupovanja japonskih izdelkov, ki se jih lahko uporabi v vojaški industriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posodobljen seznam bo v veljavi od 28. avgusta dalje, je na novinarski konferenci v Tokiu napovedal japonski minister za gospodarstvo, trgovino in industrijo Hiroshige Seko.

Tiskovni predstavnik japonske vlade Yoshihide Suga je pomen te poteze nekoliko omilil, rekoč, da je Južna Koreja edina država, ki ji je podeljen prednostni status. »Ne verjamemo, da bodo imele spremembe kakršenkoli vpliv na svetovne dobavne verige,« je zatrdil.

Moon je nad odločitvijo razočaran. Tokio je odgovoren za »ignoriranje diplomatskih rešitev« in »zaostrovanje situacije«, je dejal v okviru kratkega srečanja kabineta, ki ga je predvajala televizija in povzela francoska tiskovna agencija AFP. »Odgovornost za to, kaj se bo zgodilo zdaj, prav tako leži izključno na japonski vladi,« je dodal in tako zagrozil s protiukrepi.