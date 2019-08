Elvis Herbaj, PU Celje: Brezkompromisnost poslovnega sveta se odslikava v prometu

Avto je pri nas očitno še vedno statusni simbol, pravi Elvis Herbaj, vodja oddelka za cestni promet PU Celje, in obenem opozarja, da je še vedno voznik tisti, ki obvladuje avtomobil, in ne obrnjeno. Ključna težava na naših cestah je neodgovornost, najuspešnejši v družbi pa so grebatorji. Na tem temelječ poslovni model se po njegovem odraža v družbi, preslikava pa v prometu.