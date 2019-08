Ljudje vozijo tako, kot živijo

Strokovnjaki pri komentiranju naše analize poudarjajo, da govorimo o udeležencih v nesrečah, torej ne (nujno) o povzročiteljih. Edini so si, da agresivnosti in nestrpnosti za volanom ne moremo posplošeno pripisovati kar vsem lastnikom določenih znamk ter da z dražjimi vozili ni nič narobe. Težave pa da so z nekaterimi njihovimi lastniki.