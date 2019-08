Dunajsko cesto bodo razkopavali leto in pol

Projekt ureditve kolesarskih in peš površin ob Dunajski cesti predvideva za 2,5 metra ožje vozišče na štiripasovnem odseku in 1,5 metra na odseku z dvema pasovoma med Ruskim carjem in Ježico. Na tem odseku bodo obnovili tudi cesto, zato je pričakovati obsežne zapore.