Avtomobile na elektriko, kolesa ob drog

VLjubljani naj bi bilo po podatkih občine približno 12 odstotkov poti opravljenih s kolesom. Čeprav so podatki zaradi pomanjkanja števcev kolesarjev v preteklih letih, občasnih okvar in drugih težav sila pomanjkljivi, naj bi delež kolesarjev naraščal in se v prihodnjem letu po napovedih občine celo približal 16 odstotkom, predvidenim v občinski celostni prometni strategiji. Da bi ta cilj dosegli, so v strategiji leta 2017 predvideli kar 16 ukrepov, neposredno povezanih s spodbujanjem kolesarjenja. Do danes vsaj deset od teh ukrepov ostaja na papirju, med drugim tudi tako ključni, kot so vzpostavitev neprekinjene, udobne in varne mreže kolesarskih povezav, postavitev varnih in pokritih kolesarnic, urejanje infrastrukture za električna kolesa in zagotavljanje varnosti in prevoznosti za kolesarje (v času rekonstrukcij cest).