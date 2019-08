Raziskovalci z univerze St. Andrews so v strokovni reviji Royal Society Open Science objavili raziskavo, po kateri naj bi bilo na svetu že manj kot deset kalifornijskih pliskavk (phocoena sinus). Še leta 2016 so njihovo število ocenjevali na okoli 30, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kalifornijska pliskavka je najmanjša žival iz reda kitov in živi le v severnem delu Kalifornijskega zaliva v Mehiki. Samice merijo povprečno 140 cm, samci pa 135 cm. Kalifornijske pliskavke so sive ali bele, imajo visoko hrbtno plavut in dolge plavuti.

Ogroža jih predvsem nedovoljen ribolov s t.i. zabodnimi mrežami, s katerimi se ribe lovijo za škrge, pliskavke pa se v njih ujamejo po pomoti. S temi mrežami sicer ribiči lovijo še eno ogroženo vrsto rib, totoabo, katere mehur je na Kitajskem zelo priljubljen, ker naj bi imel zdravilne učinke. V Mehiki je sicer ribolov s tovrstnimi mrežami prepovedan, prav tako lov na kalifornijsko pliskavko in totoabo.