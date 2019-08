Ekipa okoli španskega znanstvenika Juana Carlosa Izpisua je genetsko spremenila zarodke opice, da niso mogli oblikovati organov. Znanstveniki iz ameriškega inštituta Salk in španske katoliške univerze v Murcii so nato v zarodek vstavili človeške matične celice, ki so sposobne ustvarjanja tkiva. Proces so nato zaustavili, še preden se je zarodek popolnoma razvil.

V Španiji so tovrstne raziskave zelo omejene in sicer le na raziskavo smrtnih bolezni, zato so eksperiment tudi opravili na Kitajskem, piše El Pais.

Več podrobnosti zaenkrat ni znanih, saj nameravajo svoje ugotovitve objaviti v znanstveni reviji. "Rezultati pa so zelo obetajoči," je dejala članica ekipe Estrella Nunez.

Izpisua je pojasnil, da nameravajo sedaj na tem področju eksperimentirati tudi z drugimi primati. Glede na trditve španskega znanstvenika je bila njegova ekipa prva na svetu, ki je leta 2017 eksperimentirala s človeško-prašičjimi himerami.

Na Japonskem so ravno ta teden znanstveni ekipi dovolili gojiti človeške organe v živalih. Znanstveniki nameravajo vzrediti zarodke miši in podgan s človeškimi celicami in jih vstaviti v nadomestne samice.