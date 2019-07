Slovenski znanstveniki odprli vrata antidepresivom, ki učinkujejo takoj

Slovenski znanstveniki z ljubljanske medicinske fakultete so odkrili, kakšni mehanizmi delujejo v ozadju antidepresivnega učinkovanja ketamina. S tem so odprli možnosti za razvoj nove generacije antidepresivov, ki bi na bolnike začeli učinkovati takoj in ne šele nekaj tednov po začetku jemanja.