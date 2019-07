Z oceno več kot 90 točk, kar prinaša veliko zlato kolajno, je bilo ocenjenih 26 vzorcev. Podelili so tudi 9 šampionov. Najuspešnejši vinar pri ocenjevanju je bil Jožef Prus (Vinska klet Prus), ki je na ocenjevanje poslal kar 30 vzorcev in zanje prejel dva šampiona, 11 velikih zlatih in prav toliko zlatih, drugi vzorci pa so prejeli srebrne kolajne. Na ocenjevanju je bilo letos za skoraj 20 odstotkov več vzorcev kot lani in največ v zadnjih desetih letih. Predsednik ocenjevalnih komisij Mojmir Wondra je ob rezultatih zapisal, da so imeli na ocenjevanju priložnost okušati in oceniti kakovost več vrst penine, cvička in bio vina in da zadnji letnik vina ne spada med najboljše v zadnjem desetletju, saj je vino zaradi slabših vremenskih razmer v fazi dozorevanja grozdja nekoliko tanjše in z alkoholom šibkejše, vendar pa je sortno lepo izraženo. Poudaril je, da se pri vinu vsekakor pozna dobra roka kletarja, znanje in večje možnosti uporabe tehnologije. Ocenjevalci so bili navdušeni nad sortnostjo in izraženostjo arome, pohvale gredo tudi kakovosti penine in pitnosti rdečega vina. Letošnja novost je bilo tudi ocenjevanje International Tramin Challenge 2019.

Briška klet med najuspešnejšimi Med najuspešnejšimi na letošnjem ocenjevanju je bila Vinska klet Goriška brda. Resda niso osvojili šampionskega naslova ali velikih zlatih kolajn, vendar so z izplenom zadovoljni. »Z zavidljivim izkupičkom dvanajst zlatih in dveh srebrnih kolajn za 14 vzorcev, ki smo jih poslali v Gornjo Radgono na ocenjevanje, smo zadovoljni. Ponovno se je potrdilo, da stalna kakovost vina ne dovoljuje kompromisov pri pridelavi, kar je eden glavnih adutov naše kleti. Zlata odličja smo letos prejeli za vino blagovnih znamk Quercus, Krasno in Bagueri.« Sicer pa je briška klet letos na mednarodnih ocenjevanjih prejela že 29 zlatih in srebrnih kolajn. Po lanskem uspehu rebule bagueri 2013, ki je prejela platinasto medaljo na ocenjevanju Decanter Wine Awards, letos še posebej izstopa velika zlata medalja za merlot bagueri 2015 na belgijskem ocenjevanju Concours Mondial de Bruxelles. Na italijanskem mednarodnem ocenjevanju vina herojskega vinogradništva, Mondial de vins extrêmes, pa sta zlato prejela sauvignon blanc bagueri 2015 in pikolit 2015. Na pobudo kupcev na rastočih trgih Kitajske in Japonske so tudi letos vzorce vina poslali na ocenjevanji Japan Wine Challenge in Decanter Asia, ki bosta potekali v kratkem. Tudi tam se nadejajo podobnih uspehov.

Stalna kakovost porok za uspeh Po besedah Neje Škrinjar je vsaka kolajna zgodba zase, pri mednarodnem trženju pa največ odtehta stalna kakovost. Vrhunska in stalna kakovost vina iz Kleti Brda je rezultat izjemnega območja Brd, ki se v svetu uvršča med najboljša območja za pridelavo vina, in zavezanosti kleti k vrhunski kakovosti vse od vinograda do vina v steklenici. Vsaka steklenica je rezultat skrbnega dela skoraj 400 članov Kleti Brda v svojih družinskih vinogradih in enološko izurjene ekipe največje slovenske pridelovalke in izvoznice slovenskih vin. Letošnja trgatev se bo začela v začetku septembra. Pridelek v Brdih bo samo zaradi toče manjši za dobrih 20 odstotkov. Zaradi suše so prizadeti tudi vinogradi na skrajnih legah v zelo revni zemlji brez organske podlage. Medtem ko so lani v kleti prevzeli 9540 ton grozdja, naj bi ga bilo letos za dobro četrtino manj. Odkupne cene naj bi bile letos na ravni lanskih.