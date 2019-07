Člani petnajstčlanskega velikega senata so poleg omenjenih štirih še podpredsednica Španka Rosario Silva de Lapuerta, Bolgar Aleksander Arabadžiev, Luksemburžan Francois Biltgen, Čeh Jiri Malenovsky, Slovak Daniel Švaby, Litovec Irmantas Jarukaitis, Francoz Jean-Claude Bonichot, Nizozemka Alexandra Prechal, Poljak Marek Safjan, Italijanka Lucia Serena Rossi in Avstrijec Andreas Kumin. Generalni pravobranilec je Estonec Priit Pikamäe.

Obravnava se prične ob 14.30

Seznam članov velikega senata so na sodišču objavili pred ustno obravnavo, ki se začne ob 14.30. Sodišče EU bo presojalo hrvaški ugovor, da glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško ni pristojno razsojati, ker da so meje med državami stvar mednarodnega, ne evropskega prava.

Jezik postopka je hrvaščina oziroma jezik tožene države. Slovensko ekipo vodi agentka Maja Menard, odvetnik je Jean-Marc Thouvenin. Hrvaška agentka je Gordana Vidović Mesarek, odvetnica pa Jemima Stratford. Slovenska agentka naj bi govorila slovensko, hrvaška hrvaško, odvetnika pa angleško. Tukaj sta med drugimi tudi hrvaška državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić in predstavnik slovenskega zunanjega ministrstva Marko Vrevc.

Menardova in Vrevc sta ob prihodu povedala, da bo Slovenija na ustni obravnavi ponovila svoja dobro znana stališča, torej da Hrvaška z nepriznavanjem arbitražne razsodbe krši evropska pravila in politike. Sama arbitražna razsodba pa za Slovenijo ni več vprašanje, temveč dejstvo, ki da ga sodišče mora upoštevati.