Izrael odobril gradnjo 700 stanovanj za Palestince in 6000 za judovske naseljence

Izraelska vlada je v torek soglasno odobrila gradnjo 700 stanovanj za Palestince in 6000 za judovske naseljence na Zahodnem bregu. Graditev novih stanovanj je predvidena v t.i. območjih C, ki so pod nadzorom Izraela, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil neimenovani predstavnik izraelske vlade.