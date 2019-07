Najstnica je sprva dejala, da jo je v resortu v mestu Ayia Napa na Cipru, v katerem je bivala julija, skupinsko posililo 12 Izraelcev, piše Guardian. Pet od dvanajstih moških, starih med 15 in 18 let, so po obtožbi pridržali, a so jih pretekli teden izpustili. Takrat so zaradi suma lažne obtožbe prijeli 19-letno Britanko.

Ta je kasneje oblastem povedala, da si je obtožbe o posilstvu izmislila, ker naj bi jo ujezilo, da so moški posneli spolni odnos brez njenega dovoljenja, piše portal New York Post.

Britanki zdaj grozi obtožba za kršenje javnega reda zaradi lažnega pričanja, za kar je zagrožena enoletna zaporna kazen in denarna kazen v višini 1700 evrov. Eden od moških, ki ga je Britanka sprva obtožila posilstva, je povedal, da bodo najstnico tožili zaradi obrekovanja in povzročanja trpljenja, piše New York Post. »Hodim po cesti in ljudje me zmerjajo s posiljevalcem,« je izpostavil.