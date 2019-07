Ekatarina Karaglanova se je pred svojo smrtjo odpravljala na potovanje na Nizozemsko, kjer naj bi s svojim novim fantom proslavljala njen bližajoči se 26. rojstni dan. Da je nekaj nenavadno, sta ugotovila njena starša. Pred odhodom sta jo namreč želela poklicati, a se jima več dni ni javila na telefon. Zatem sta poklicala policijo.

Ta je ob vstopu v njeno najemno stanovanje v Moskvi opazila kovček, v katerem so našli truplo 25-letnice, ki je imelo sledi vbodnih ran. Policisti so povedali, da orožja na kraju niso našli, motiv za storjeno dejanje pa vidijo v ljubosumju, saj je Karaglanova ravno pred kratkim začela novo romantično razmerje. Nadzorne kamere so v dnevih pred izginotjem zaznale njenega nekdanjega partnerja, policisti pa zaenkrat še niso želeli povedati, ali so nekdanjega partnerja že dodatno preiskovali, piše BBC.