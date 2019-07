Johnson razdružuje Združeno kraljestvo

Čeprav so malone vsi pričakovali, da bo Boris Johnson po naselitvi na Downing Street 10 najprej poletel na obisk k »prijatelju« v Beli hiši Donaldu Trumpu, je najprej obiskal domovino Trumpove matere. Škotsko. Tam so ga sprejeli podobno kot Trumpa. Izžvižgali so ga. Kljub temu da je prišel z obljubo o novih 300 milijonih funtov za projekte, ki bi dali pospešek gospodarstvom Škotske, Walesa in Severne Irske, kjer jih je strah brexita, posebno trdega nesporazumnega brexita. Nekateri so obljubo razglasili za poskus podkupovanja, ki ni uspel.