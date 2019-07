Mariborčani,se morda prepoznate?

Ob zaključku retrospektivne razstave fotografinje Zore Plešnar (1925) vabijo v Umetnostni galeriji Maribor k posebni akciji. Mariborčane vabijo, da se prepoznajo na fotografijah, ki jih je avtorica posnela v 80. letih prejšnjega stoletja. Gre za serijo trinajstih fotografij iz cikla Mariborski obrazi, v katerem je fotografinja ujela portrete takratnih in nemara še današnjih mariborskih prodajalcev, ki so delali na tržnici, v obrtniških delavnicah in stojnicah s hrano.