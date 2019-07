»Nikoli nisem bil na nič alergičen,« je po vrnitvi v zapor v ponedeljek zapisal Navalni, ki prestaja 30-dnevno kazen. Zaprli so ga minuli teden zaradi pozivanja k protestom v Moskvi z zahtevo, da bi predstavnikom opozicije in nestrankarskim kandidatom omogočili kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah, navaja portal Deutsche Welle.

V nedeljo so ga iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. V zapor so ga vrnili v ponedeljek, kljub nasprotovanju njegove dolgoletne zdravnice.

Navalni je na svojem blogu dal vedeti, da je že v zaporu. Povedal je, da je zaprt v isti celici kot pred dvema tednoma, a s petimi drugimi ljudmi. Spi na isti postelji, a na svoji domači posteljnini.

Pojasnil je, da je prvič zaznal rahlo nelagodje v soboto zvečer, ko je bil četrti dan v zaporu. Ponoči se je nato zbudil, ker ga je peklo po obrazu, ušesih in vratu. »Čutiti je bilo, kot da bi me kdo po glavi drgnil s stekleno volno,« je zapisal ter dodal, da so mu v nedeljo zjutraj obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis.